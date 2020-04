Stiri pe aceeasi tema

- Atletul Mihai Donisan, 31 de ani, a facut parte din echipajul special al poliției care a intervenit de urgența luni seara in cartierul Rahova din București. Libertatea a stat de vorba cu sportivul, care a confirmat ca a participat la acțiune.Sportivii clubului Dinamo, aflatin subordinea Ministerului…

- In același timp, vor fi dotate cu astfel de accesorii și cadrele Ministerului de Interne angrenate in aceasta perioada in misiuni specifice starii de urgența, precum și varstnicii din azilele de batrani. Compania care deține rețeaua de comerț on-line eMag a donat catre Inspectoratul General pentru…

- Primul ministru Ludovic Orban și ministrul e interne Marcel Vela au transmis, sambata, un mesaj catre romanii din Diaspora care ar inrenționa sa vina acasa de Paște! Ministrul Marcel Vela: – Fac un apel catre frații noștri din diaspora care doresc sa ajunga in țara cu ocazia sarbatorilor de paști. Dragi…

- 25 de polițiști de la Sectia 19 Politie din Bucuresti, izolati la domiciliu, dupa ce trei dintrei ei au intrat in contact cu o persoana diagnosticata cu coronavirus. Anunul a fost facut de Poliția Capitalei.”In urmarea anchetei epidemiologice la secția 19 de Poliție,medicul unitații a dispus ca 25 de…

- Peste 230.000 de romani au intrat in tara din 25 februarie pana acum, a afirmat, noaptea trecuta, premierul Ludovic Orban, in urma unei sedinte avute la sediul Ministerului de Interne. El a anuntat o serie de masuri convenite cu ministrul Marcel Vela. Ludovic Orban: Vedem ca exista un flux mare la…

- Federatia Româna de Fotbal a anuntat ca sisteaza organizarea de meciuri cu spectatori pentru toate meciurile pe care le organizeaza. Vânzarea biletelor pentru meciul România U21 vs Danemarca U21 a fost suspendata. Raed Arafat a anuntat ca evenimentele care presupun participarea a peste…

- Politistii nu vor beneficia, deocamdata, de decontarea transportului daca sunt delegati sau detasati in alta localitate decat in cea in care isi desfasoara activitatea, rezulta dintr-un comunicat al Ministerului de Interne. Mai mult, politistii nu vor vedea nici banii castigati in instante, decat esalonat…

- ”In urma actiunilor de perchezitie din data de 20.02.2020, in 10 unitati penitenciare, au fost descoperite si confiscate, cu sprijinul a 1926 de politisti de penitenciare si al structurilor locale ale Ministerului Afacerilor Interne, urmatoarele obiecte interzise: -7 telefoane mobile (4-Penitenciarul…