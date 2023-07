Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Mischie e investitor la „Imperiul Leilor”, sezon 4. Alaturi de alți șapte investitor el va cauta afaceri pe care sa le finanțeze in show-ul care va incepe la Pro TV peste cateva luni. Opt lei se vor afla in sezonul 4 „Imperiul Leilor” in fața celor de acasa, unii avand deja cateva sezoane in…

- Ligia Deca reactioneaza dupa ce a permis scolilor sa decida programul pentru recuperarea orelor pierdute in saptamanile de greva. In unele scoli, prin instituirea unui orar cu 25 de minute de predare si 5 minute de pauza. In acest fel, elevii ar "recupera" 14 ore pe zi pana la finalul saptamanii, iar…

- Mihai Stoica a vorbit despre transferurile pe care FCSB le incearca in urmatoarele zile. Doi fundași centrali, atacantul Arnold Garita (27 de ani) și mijlocașul Damjan Djokovic (33 de ani) sunt așteptați la București. FCSB nu a oficializat nicio mutare in aceasta perioada de mercato, dar Gigi Becali…

- Dupa perioada in care nimeni nu indraznea sa comenteze ceva despre managementul de la Apa Serv decat in privat, cu gandul sa nu afle ceva bossul Arsene sau Ginel, fostul angajator al managerului Bogdan Mușat, a venit vremea schimbarii la Apa Serv. Noul manager/director interimar este vechiul manager/director…

- Bucharest Business School din cadrul Academiei de Studii Economice din București (ASE) a primit oficial acreditarea din partea Association of MBAs (AMBA) și intra in grupul de elita mondial al celor 300 de școli de business acreditate. Bucharest Business School a fost inființata in 2014 ca facultate…

- O banala hotarare luata inainte de Paște de Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor Fondului Roman de Contragarantare SA ascunde un aranjament diabolic, de fapt o reglare de conturi, intre oameni de la varful PSD. De fapt, Cristian Socol, strategul PSD impus de Liviu Dragnea vrea sa-l execute…

- Romania are nevoie de antreprenori tineri, dar și de proceduri simple care sa-i ajute sa-și deschida afaceri cat mai ușor, aici, in țara. Statul pune umarul la finanțare și asigura pana la 200 de mii de lei prin programul Start-Up Nation.