Stiri pe aceeasi tema

- Paris Hilton, multimiliardara recunoscuta in toata lumea grație stilului de viața exclusivist și excentric, tocmai a aterizat in Romania. Diva a venit special pentru a susține un show de zile mari in calitate de Dj. Paris Hilton va susține in aceasta seara un show incendiar intr-un club exclusivist…

- Paris Hilton a fost invitata in Romania și va ajunge pe data de 5 iulie. Moștenitoarea imperiului Hilton va pune muzica intr-un club. Este știut faptul ca Paris a devenit peste noapte cel mai bine platit DJ.

- Megaparty joia viitoare, pe 5 iulie, in cel mai exclusivist club din Romania. (Reduceri mari la jocuri PC) Faimoasa miliardara Paris Hilton vine la NUBA București, in calitate de DJ. Spectaculoasa moștenitoare a imperiului ”Hilton” va fi gazda unui show istoric, care nu trebuie ratat. CANCAN.RO, site-ul…

- Diana de la “Insula Iubirii”, prima reacție dupa ce Ben a ajuns la DIICOT. Cei doi au trait o frumoasa poveste de dragoste, insa in timpul show-ului de la Antena 1, la care au participat, cei doi s-au desparțit. „Nu am vorbit cu el. Cand era cu mine nu consuma droguri. Am auzit acum ceva timp ca estre…

- Jose Mourinho a sosit, marți, la București. Managerul lui Manchester United va asista la partida Romania – Finlanda, care se va disputa la Ploiești, de la ora 20:30. Portughezul a sosit in țara noastra la invitația lui Ioan Becali, cu care are o relație aparte, cei doi fiind buni prieteni. De altfel,…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 29.584 locuri de munca, in data de 29 mai 2018. (Console si accesorii gaming) Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 23.961 locuri de munca, in data de 12 aprilie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 5.826,…