- Palatul Copiilor Sfantu Gheorghe impreuna cu Direcția Județeana de Sport și Tineret Covasna și Asociația Topspin din Sf.Gheorghe au organizat ediția a III-a a Concursului Național de tenis de masa dotat cu „Trofeul Topspin”. La concurs au participat un numar restrans de elevi, respectiv 50, din…

- Manea Darius Andrei, elev in clasa a XII la Colegiul Național „Mihai Viteazul” din Sfantu Gheorghe, a participat la „Romanian High-School Students Internship Programme 2021”, care s-a desfașurat la Organizatia Europeana pentru Cercetari Nucleare (CERN) din Geneva, Elveția, in perioada 7-20 noiembrie…

- Societatea de salubritate TEGA S.A. a schimbat modul in care iși primeste clienții la sediul sau din strada Crangului din Sfantu Gheorghe. Daca pana in prezent, pentru a preveni raspandirea COVID-19 primirea clienților se facea in aer liber, in lateralul pieței, iar casieria era amplasata in interiorul…

- Boieriu Radu Nicolae, legitimat la Clubul Sportiv Municipal (CSM) Sfantu Gheorghe, a urcat pe cea mai inalta treapta a podiumului la Campionatele Mondiale de Ju-Jitsu desfașurate in Abu Dhabi- Emiratele Arabe Unite, devenind astfel noul Campion Mondial la categoria +73 kg U16 cadeți. La competiția…

- Autoritatile locale din municipiul Sfantu Gheorghe intentioneaza sa instituie, anul viitor, o taxa hoteliera pentru turisti de 2 lei pe noaptea de cazare. Potrivit reprezentantilor Primariei, suma stransa din aceasta taxa va fi completata cu fonduri din bugetul local si va fi folosita, printre altele,…

- Documentatia pentru demolarea fostului hotel Bodoc din centrul municipiului Sfantu Gheorghe, in locul caruia va fi construit un centru multicultural si de tineret, este in curs de elaborare, a declarat marti, primarul Antal Arpad. „A fost emis certificatul de urbanism si se lucreaza la Documentatia…

- In cadrul finalei pe țara a Campionatului National de Judo U14 ani care s-a desfașurat la Brașov, in perioda 15-17 octombrie a.c., sportiva Garaiacu Electra, legitimata la Clubul Sportiv Municipal (CSM) Sfantu Gheorghe, a obținut medalia cu bronz la categoria de greutate -40 kg. La competiția la care…

- Spitalul Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe organizeaza un nou curs pentru tatii care doresc sa asiste la nasterea copilului lor. Cursul va avea o durata de 5 saptamani, iar, potrivit conducerii institutiei, la acesta pot participa atat viitorii tatici, cat si rudele de gradul I ale femeilor gravide,…