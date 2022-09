Cei mai buni fotbaliști români din istorie Ori de cate ori vine vorba despre fotbalul din Romania, majoritatea iubitorilor de fotbal prefera sa vorbeasca despre vremurile de odinioara. Generatia de aur a apus de mult timp, iar astazi fotbalistii romani reusesc mult prea rar sa se ridice la nivelul asteptarilor ci mai degraba dezamagesc. Pentru nostalgici am decis sa facem acest articol […] Articolul Cei mai buni fotbaliști romani din istorie apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Alaturi de 150 de colegi din cadrul instituțiilor de forța ale Ministerul Afacerilor Interne, Romania (Jandarmerie, Poliție, Pompieri, Grupare Mobila), prefectul județului a participat – in aceasta dimineața – la campania de ecologizare „Let’s do it, Romania!”, desfasurata in parcul Gheraiesti, precum…

- In Aula Bibliotecii Municipale „Radu Rosetti” din Onești a fost lansat, luni, 12 septembrie, in premiera naționala, setul de șase lucrari de istorie „Romania in Primul Razboi Mondial și Marea Unire a Romaniei”. In carțile, care au ieșit de sub teascurile Tipografiei Magic Print din Onești, sunt analizate…

- In aula Bibliotecii Municipale „Radu Rosetti” din Onești va fi lansat, luni, 12 septembrie, in premiera naționala, setul de lucrari de istorie „Romania in Primul Razboi Mondial și Marea Unire a Romaniei”. Este vorba de șase volume, care au ieșit de sub teascurile Tipografiei Magic Print din Onești și…

- Blue Air Aviation suspenda de marti, 6 septembrie, pana luni, 12 septembrie, toate cursele programate a pleca de pe aeroporturile din Romania, a anuntat compania, printr-un comunicat. Potrivit reprezentantilor operatorului aerian, suspendarea zborurilor a fost determinata de faptul ca, din cauza popririi…

- Nu știu alții cum sunt, dar mie-mi salta și acum amintirea bucuros-mandra a camașii albe de naylon, cu tot cu cravata de pionier trasa prin inelul de plastic. Și tot ma mai pișca emoția revederii cu “tovarașa invațatoare“, pe care o asaltam chiar bucuros cu buchetul inflorat. In aceste zile, auzim și…

- Continuam serialul dedicat ziarului ,,Curierul Slanicului” (din colecția Bibliotecii Centrale Universitare ,,Mihai Eminescu” din Iași – BCU), prima publicație care a aparut intr-o stațiune din Romania. In fapt, un jurnal istoric al stațiunii Slanic-Moldova, prezentat online in premiera, care acopera…

- Pe data de 21 iulie va avea loc Europe Street Dance Cup, in Cervia, Italia, competiție ce se adreseaza dansatorilor de dans urban. Andreea Dobrea, instructor de street dance in cadrul Academiei de Dans Adamas din Bacau face parte din cei calificați in finala, astfel aceasta va reprezenta Romania și,…

- Asociația Bronx People a implementat, in perioada 1.05 – 1.07 2022, proiectul „Creștem verde! Creștem mari!”, inițiativa finantata de Fundatia pentru Parteneriat si MOL Romania in cadrul apelului de proiecte „Spații verzi”, componenta „Permacultura in zone urbane”. 100 de elevi ai Colegiului Național…