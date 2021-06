Stiri pe aceeasi tema

- Momentul mult așteptat din semifinala ”Chefi la cuțite” a avut loc cu puțin timp in urma. Jurații au decis cine vor fi cei trei finaliști din sezonul 9 al celei mai cunoscute competiții culinare din Romania. Țipete de bucurie s-au auzit imediat dupa ce și-au auzit numele. Fiecare echipa are un concurent…

- Semifinala sezonului 9 ”Chefi la cuțite” i-a adus in rolul de jurați pe foștii concurenți din cel mai de succes show culinar din Romania. Ionuț Belei, Catlin Rizea, Cristian Boca și Roxana Blenche s-au numarat printre foștii concurenți care au degustat preparatele semifinaliștilor și le-au oferit note…

- Finaliștii sezonului 9 „Chefi la cuțite” sunt protagoniștii unei campanii in premiera in randul show-urilor culinare din Romania. Odata cu marea finala, telespectatorii pot comanda prin Tazz by eMag preparatele sofisticate

- Hohote de ras in ediția de astazi de la Chefi la cuțite, asta dupa ce Catalin Scarlatescu a fost cerut in casatorie de bunicuța Julieta, insoțita de Crina Zvoboda, singura femeie ventriloc din Romania, la Chefi la cuțite!

- Chef Catalin Petrescu a vrut sa ii surprinda pe cei trei chefi cu o serie de preparate japoneze. Delicatesele pe care le-a pregatit au avut ca ingrediente principale gandaci de apa, viermi de matase și oua milenare.

- Regimul flexitarian este un concept nu foarte popular in Romania, insa care aduce foarte multe beneficii. Ștefan Nița este bucatarul care a venit la Chefi la cuțite pentru a le prezenta juraților dieta speciala. Deși a obținut cuțitul care sa il duca in etapa urmatoare, concurentul l-a refuzat.

- Rawi Srouji și vecina sa in varsta de 86 de ani au cucerit TikTok-ul din Romania și au decis sa ii surprinda și pe jurații de la Chefi la cuțite. Cei doi și-au unit forțele pentru a pregati doua preparate complet diferite. In timp de tanarul din Nzaraet a facut o shaorma mai atipica, batranica a gatit…

- Chef Sorin Bontea este unul dintre cei mai bine vazuți bucatari din Romania, este juratul cele mai de succes emisiuni culinare și are o viața de familie exemplara. Ei bine, pentru a ajunge aici, juratul de la Chefi la cuțite a muncit mult și a pornit de jos. In continuare va prezentam detalii neștiute…