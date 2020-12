Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Vasile Grumaz, președintele ALDE Turda, a declarat ca il susține pe Remus Lapușan pentru obținerea unui loc in Camera Deputaților din partea PRO Romania Cluj, a carui activitate a urmarit-o... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Remus Lapușan candideaza pentru Camera Deputaților din partea PRO Romania, la alegerile din 6 decembrie. Candidați pentru Camera Deputaților din partea PRO Romania. Cel mai nou sondaj de opinie coteaza acest partid la 8% la nivel național. Credeți ca este un scor bun sau va așteptați la mai mult? In…

- Remus Lapușan, candidat PRO Romania la Camera Deputaților și lider al PRO Romania Cluj, solicita tuturor entitaților politice implicate in gestionarea crizei economice mai multa responsabilitate și o mai buna coordonare in vederea implementarii unor masuri viabile pentru ieșirea din criza.De altfel,…

- Liderul PRO Romania Cluj, candidat la Camera Deputatilor, a criticat, intr-un interviu, modul in care autoritatile locale si nationale au gestionat situatia epidemiologica de la Cluj, afirmand ca " simptomele economice nu vor intarzia sa apara din 2021 incolo, in județul nostru, avand in vedere lipsa…

- Liderii PRO Romania Cluj au depus miercuri, 21 octombrie, listele de candidați pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie. Remus Lapușan deschide lista la Camera Deputaților, iar Adrian Magdaș lista de la Senat, se arata intr-un comunicat al formațiunii. „Cu o experiența de peste 20 de ani in politica…

- Liderii PRO Romania Cluj au depus miercuri, 21 octombrie, listele de candidați pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie. Remus Lapușan deschide lista la Camera Deputaților, iar Adrian Magdaș lista de la Senat, se arata intr-un comunicat al formațiunii. „Cu o experiența de peste 20 de ani in politica…

- Miercuri, 21 octombrie 2020, liderii PRO Romania Cluj au depus listele de candidați pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie. Remus Lapușan deschide lista la Camera Deputaților, iar Adrian... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Miercuri, 21 octombrie 2020, liderii PRO România Cluj au depus listele de candidați pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie. Remus Lapușan deschide lista la Camera Deputaților, iar Adrian Magdaș, lista de la Senat. „Candidez…