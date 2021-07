Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanta Moldovei la concursul Eurovision 2021 de la Rotterdam, cintareața Natalia Gordienko a stralucit ieri pe scena Crocus City Hall din Moscova, in cadrul debutului sau la Festivalul ЖАРА cu piesa "Sugar". "Debutul meu la Festivalul ЖАРА cu cea mai dulce melodie din 2021! Mulțumesc organizatorilor…

- Va așteptam in aceasta saptamana, in Sala Mare de spectacole, cu titluri pentru copii din repertoriul actual. „PHOENIX 2021. Intre ruga și renaștere” și „Magazinul de papuși”, sunt propunerile no...

- Opera Naționala București prezinta sambata, 3 iulie, incepand cu ora 18:30, Gala Extraordinara de inchidere a Stagiunii 2020-2021. La pupitrul dirijoral se va afla maestrul Vlad Conta, conceptul regizoral...

- Spectacolul cu opera „Aida” de Giuseppe Verdi, baletul „Coppelia” de Leo Delibes si „La Traviata” de Giuseppe Verdi sunt propunerile Operei Nationale Bucuresti pentru perioada 21 - 27 iunie, potrivit news.ro. Joi, 24 iunie, incepand cu ora 18:30, va fi prezentat spectacolul cu opera „Aida”…

- Trei titluri celebre din repertoriul actual al Operei Nationale Bucuresti - „Nabucco” de Giuseppe Verdi, „Madama Butterfly” de Giacomo Puccini si baletul „Don Quijote” de Ludwig Minkus, sunt propunerile institutiei pe 16, 18, 19 si 20 iunie, la Sala Mare, potrivit news.ro. Opera Nationala…

- Opera Nationala Bucuresti prezinta saptamana viitoare, in Sala Mare, spectacolele de opera "Nabucco" de Giuseppe Verdi si "Madama Butterfly" de Giacomo Puccini, precum si baletul "Don Quijote" de Ludwig Minkus. Miercuri, 16 iunie, si vineri, 18 iunie, este programat spectacolul cu opera "Nabucco" de…

- Opera Naționala București prezinta sambata, 5 iunie, incepand cu ora 18:30, Gala Aniversara „Ruxandra Donose 30”, un eveniment unic menit sa celebreze cei 30 de ani de activitate artistica ai celebrei...

- Spectacolele „Cavalleria Rusticana”, de Pietro Mascagni, „Pagliacci”, de Ruggiero Leoncavallo, si „Don Quijote”, de Ludwig Minkus, vor fi prezentate saptamana aceasta pe scena Operei Nationale Bucuresti, potrivit news.ro. Joi, 20 mai, incepand cu ora 18:30, este programata reprezentatia spectacolului…