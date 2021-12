Cei mai buni ani pentru muniție: Exporturile de arme ale României la raport In perioada 1998 – 2020, cei mai buni trei ani pentru exporturile romanești de armament au fost 2018, 2017, cu 193 de milioane de euro și 2016 cu 181 de milioane de euro. In 2019 exporturile de armament au fost de 144 milioane euro. Exporturile de arme ale Romaniei au scazut de la 195 de milioane de euro in 2018 la 116 milioane de euro in 2020, arata datele publicate de European Network Against Arms Trade (ENAAT). Principalul client pentru armamamentul produs in Romania sunt Statele Unite ale Americii, cu un total de 155 de milioane de euro in perioada 2018 – 2020, urmate de Israel, cu 80 de milioane… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

