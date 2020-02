Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Bloomberg Billionaires Index, primii trei cei mai bogati oameni ai planetei, Jeff Bezos, Bill Gates si Bernard Arnault, au suferit cele mai mari pierderi, averea lor combinata scazand cu aproape 30 de miliarde de dolari. Pe locul patru in topul pierderilor este Elon Musk, a carui avere s-a…

- Jeff Bezos a donat nu mai puțin de 10 miliarde de dolari, o valoare fara precedent in domeniul cercetarii, pentru a finanța oamenii de știința și activiștii care lupta pentru protejarea mediului. In acest fel, spera el, va reuși sa faca un pas in contracararea efectelor schimbarilor climatice, scrie…

- Rusia va incepe sa livreze rachete de tip sol-aer, model S-400, catre India incepand cu sfarșitul anului 2021, precizeaza agenția de presa ruseasca, RIA Novosti, citata de Reuters. In 2018, India a semnat un contract in valoare de 5 miliarde de dolari cu Rusia pentru achiziția de sisteme de rachete…

- Dupa ce Jeff Bezos a pierdut titlul de „Cel mai bogat om al lumii”, un studiu Oxfam, citat de Daily Mail, ne arata un peisaj mult mai larg. Astfel, conform acestui studiu, averea combinata a primilor 2.153 de miliardari ai lumii este mai mare decat averea adunata a 4,6 miliarde de oameni de pe glob....…

- Cele mai bogate 2.153 de persoane din lume controleaza mai mulți bani decat cei mai saraci 4,6 miliarde, in timp ce munca neplatita sau platita prea puțin a femeilor adauga de trei ori mai mult economiei globale in fiecare an decat tehnologia, a declarat luni organziația Oxfam, citata de Reuters. Organizația…

- O prezenta uriasa pe retelele de socializare, o melodie de succes despre o familie de rechini si o colectie infloritoare de vechituri auto sunt cateva dintre mijloacele care au permis acumularea unor averi impresionante in 2019, la nivel mondial, relateaza Bloomberg.

