Cei mai bogaţi 10 oameni din lume ar putea să cumpere vaccinuri pentru toată populaţia mondială Averea combinata a celor mai bogati 10 oameni din lume a crescut in timpul pandemiei de coronavirus cu 540 de miliarde de dolari americani, a anuntat Oxfam. Aceasta suma este suficienta pentru a acoperi plata unui vaccin anti-COVID-19 pentru fiecare persoana din lume, au precizat reprezentantii aceluiasi ONG, citati de BBC.



Potrivit raportului Oxfam, averea totala a miliardarilor lumii este echivalenta cu suma cheltuielilor operate de toate tarile din G20 pentru a-si redresa economiile nationale in urma crizei declansate de pandemia de coronavirus.



Acelasi ONG a indemnat…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

