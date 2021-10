Stiri pe aceeasi tema

- Peste 700.000 de persoane au decedat din cauza COVID-19 in Statele Unite de la inceputul pandemiei, potrivit bilantului raportat vineri de Universitatea Johns Hopkins, echivalentul populatiei capitalei Washington.

- Norvegia va redeschide total societatea incepand de sambata, a anunțat vineri guvernul, care pune capat astfel restricțiilor anti-covid ce au limitat interacțiunile sociale și au afectat numeroase afaceri, transmite Reuters. ”Au trecut 561 de zile de cand am introdus cele mai dure masuri din Norvegia…

- Piata totala a transferurilor in fotbal s-a ridicat la 48,5 miliarde de dolari (41,1 miliarde de euro) intre 2011 si 2020 (FIFA), potrivit unui raport al FIFA, publicat luni, care mentioneaza si importanta sporita a agentilor, transmite AFP. Potrivit datelor analizate pentru perioada 2011-2020,…

- Statele Unite au inregistrat in iulie un deficit bugetar de 302 miliarde de dolari, un nivel record pentru luna respectiva, ca urmare a cresterii cheltuielilor pentru ajutoarele legate de Covid-19, in timp ce incasarile au revenit la un nivel mai normal dupa amanarea termenului de plata a taxelor…

- In iulie 2020, deficitul bugetar a fost de 63 de miliarde de dolari. Incasarile din iulie 2021 au totalizat 262 de miliarde de dolari, fiind cu 54% mai mici comparativ cu aceeasi luna a anului trecut, in timp ce cheltuielile au fost de 564 de miliarde de dolari, in declin cu 10% comparativ cu iulie…

- Gigantul farma Sanofi a anunțat achiziția, cu 3,2 miliarde de dolari, a companiei americane Translate Bio, specializata pe tehnologia ARN mesager, utilizata in special in vaccinurile anti-Covid 19, in care gigantul farmaceutic francez dorește sa-și accelereze dezvoltarea, potrivit Bloomberg. Cele doua…

- Doi mari angajatori americani au adoptat vineri noi masuri in fata variantei Delta: Walmart a cerut tuturor colaboratorilor sa poarte din nou masti sanitare in zonele in care coronavirusul inregistreaza rate de incidenta mari, in timp ce Disney a decis ca vaccinarea anti-COVID-19 sa devina obligatorie…