Cei mai bine plătiți influenceri la nivel mondial în 2022! Ce vedetă face 2,40 milioane de dolari dintr-o singură postare Cei mai bine platiți influenceri la nivel mondial in 2022! Multe vedete au facut un business de succes aceptand sa devina oameni de legatura dintre branduri și așa-zisul public ținta pentru a spori popularitatea unor produse. Prin astfel de asocieri promovate pe conturile proprii in mediul online unele personalitați incaseaza adevarate averi. De pilda Cristiano Ronaldo incaseaza o suma exorbitanta, 2, 40 milioane dolari doar pentru o postare pe Instagram. Cu 521 de milioane de urmaritori pe respectiva platforma, Cristiano Ronaldo este una diontre cele mai urmarite celebritați la nivel mondial.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

