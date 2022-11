Cei mai bine plătiți 10 artiști morți! Michael Jackson și Elvis produc anual averi colosale Michael Jackson, John Lennon ori Elvis Presley raman cele mai bine platite vedete chiar și dupa moartea lor. Continua sa genereze sume uriașe și Bob Marley ori actrița Marilyn Monroe. ”Regele muzici pop”, Michael este lider in topul intocmit de Forbes cu incasari anuale cu o medie de 100 milioane de dolari. Drepturile de autor dar și animația ”Michael Jackson’s Halloween” lansata de Sony (casa de discuri care a vandut albumele marelui artist trecut in neființa in urma cu 13 ani) au generat incasari de peste 2 miliarde de dolari de la moartea acestuia. Ce meserii a avut Pavel Bartoș inainte de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

