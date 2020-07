Stiri pe aceeasi tema

- In anul 2014, Ronnie și Donnie au fost declarați cei mai in varsta gemeni siamezi, depașindu-i astfel pe Chang și Eng Bunker, primii siamezi celebri. „Este lucrul la care am visat mereu eu și Donnie, și sper sa primim inelul, deoarece am visat la asta de cand eram copii”, a declarant Ronnie…

- Elaine Novais, in varsta de 29 de ani, s-a grabit sa ajute fetele, pe Anne și Analu dupa ce le-a auzit strigatele din dormitorul ei, dar a fost prea tarziu pentru a le salva. Evenimentele nefericite s-au petrecut in Bahia, Brazilia. O asistenta care locuia in apropiere a venit pentru a acorda…

- Șeful Secției Diagnostica Funcționala din cadrul IMSP Spitalul Raional Orhei a fost rapus de Covid la virsta de 57 de ani, anunța Ministerul Sanatații. Totodata, virusul a curmat viața unui barbat de 76 de ani, din Drochia. Medicul Ion Stati, in virsta de 57 ani era șeful Secției Diagnostica Funcționala…

- Belly Mujinga, 47 de ani, lucra in gara „Victoria” din Londra. Intr-o zi din martie, cand pandemia de coronavirus era la inceput, ea și o colega au fost scuipate direct in fața de un barbat care a pretins ca este infectat cu cornavirus. In cateva zile, ambele femei care au fost scuipate de respectivul…

- Barbatul ar fi suferit un atac de cord in timp ce vorbea cu fiul și nepotul sau pe video call, in contextul pandemiei de coronavirus, transmite The Sun. Potrivit apropiaților sai, barbatul s-ar fi plans de dureri cu puțin timp inainte sa se prabușeasca la pamant. „Mi-a spus ca are arsuri.…

- Premierul britanic Boris Johnson, infectat cu noul coronavirus, a afirmat, intr-un interviu pentru The Sun on Sunday, ca medicii care l-au avut in ingrijire pregatisera anuntul decesului sau dupa internarea lui in sectia de terapie intensiva, informeaza AFP.

- Larni Zuniga, un asistent medical britanic care s-a infectat cu noul tip de coronavirus și care a fost tratat in aceeași secție de terapie intentiva cu premierul britanic, a murit azi.Larni Zuniga era considerat un erou al luptei impotriva coronavirusului, dar s-a infectat și a fost internat la St.…

- Un roman in varsta de 34 de ani, muncitor in constructii, infectat cu coronavirus , a murit intr-un spital din Londra dupa ce medicii au crezut ca a castigat lupta cu boala si erau gata sa-l externeze. Nicu Urzica, din Dumbraveni, Suceava, tata a opt copii, cu varste cuprinse intre sase luni si 12 ani,…