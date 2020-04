Stiri pe aceeasi tema

- Rata șomajului in hotelurile și restaurantele din țara a ajuns deja la 60% și, in curand, va urca la 90%. Peste 50.000 de angajați de pe litoral se afla intr-o situație dramatica, potrivit Federației Patronatelor din Turismul Romanesc, potrivit Mediafax. Potrivit FPTR, criza cauzata de epidemia de coronavirus…

- In momentul de fața pandemia provocata de noul coronavirus Covid-19 este cea mai grava criza de sanatate a epocii moderne si, chiar daca va fi tinuta sub control, va provoca o criza economica globala majora, despre care deja se crede ca va fi mai grava decat cea din 2008. Practic, recesiunea mondiala…

- Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR) arata, intr-un comunicat, ca turismul este prima si cea mai afectata ramura de activitate economica in urma crizei economice provocata de pandemia Covid-19 si cere suportarea de catre Guvern a platii somajului tehnic in cuantum de 75% din salariul…

- Pandemia de coronavirus a provocat isterie in toata lumea. Nici vedetele de la noi nu se arata mai curajoase in legatura cu Covid-19, lucru de ințeles, pentru ca nimic nu este mai presus decat sanatatea. Iata cum au fost acestea afectate apariția crizei virusului ucigaș din China.

- Accentuarea epidemiei de coronavirus Covid 19 a creat deja probleme semnificative in economia romaneasca, de la transporturi, la industria de evenimente, turism si HoReCa, potrivit analistilor de la Sierra Quadrant, care spun ca, fara masuri eficiente de reorganizare a business-urilor, multe dintre…

- Hotelierii din Republica Moldova vor sa dezvolte un parteneriat cu cei din Romania, de la care sa invete metodele de management folosite in sectoarele de vanzari, rezervari, promovare, dar si lucrul cu personalul, informeaza Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR), potrivit Agerpres.…