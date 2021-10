Stiri pe aceeasi tema

- 10 total views …și asta e motivul pentru care proiectul regional de apa și canalizare pentru localitațile din județ, a intrat in atenția primarilor care au fost excluși din acest mega-proiect și nu numai. In urma mai multor discuții purtate cu unii „suparați”, se pare ca daca nici pana la finele acestui…

- 9 total views …iar din seria informațiilor, astazi mai jos publicate, se poate observa ca, cei care ne-au contactat a publica „punctul lor de vedere” cu privire la proiectul apa și canal, au o foarte mare nemulțumire pentru neimplementarea acestuia nici pana la ora actuala și efectiv „urla” la autoritați.…

- 3 total views …proiectul regional de apa și canal care de peste 5 ani de zile nu poate fi implementat. In urma cu doar cateva zile, dadeam publicitații informația cu privire la scandalul care sta sa izbucneasca intre instituțiile enumerate in titlu și edilii din județ. Totul pentru ca nici la ora actuala…

- „Lockdown-ul este o masura extrema, dar aceasta a fost luata de mai multe țari care aveau o situație epidemica mai buna ca Romania. Ea nu este generata de numarul total de cazuri, ci atunci cand oamenii nu mai au loc in spital, pentru a scadea transmiterea virusului. O masura de genul acesta, impusa…

- ,,Suntem intr-o situație de dezastru și trebuie sa luam masurile care se impun: acțiunile sa fie impuse de o personalitate care sa nu fie compromisa, sa fie supusa direct președintelui. Trebuie sa nu mai aparțina politicii. Am descoperit ca campania de vaccinare a avut efect la oamenii educați, dar…

- Imobilul in care funcționeaza Clinica de Recuperare Medicala Balneologica de la Calimanești intra in proprietatea CJ Valcea In ședința ordinara din 31 august 2021, la propunerea președintelui Constantin Radulescu, a fost aprobata achiziționarea imobilului “Vila Oltul” – Clinica de Recuperare Medicala…

- Veste proasta pentru Gigi Becali. Cunoscutul afacerist a pierdut o suma mare, iar echipa sa de fotbal suporta un dezastru total. Cum arata cifre reala de afaceri din ultimul an? Pierdere uriașa pentru Gigi Becali: cum arata cifrele de afaceri din ultimul an? Probleme mari pentru FCSB nu doar pe plan…

- Satui sa-si distruga masinile, locuitorii comunelor Bughea de Sus si Albestii de Muscel au iesit in strada. Prin protestul spontan oamenii spera sa atraga atentia membrilor Consiliului Judetean si sa ii faca sa reabiliteze drumul.„Acest drum a fost scos la licitatie pana in alegeri si s-a spus ca se…