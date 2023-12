Stiri pe aceeasi tema

- Un accident tragic a avut loc, azi noapte, pe drumul comunal DC 65, care face legatura intre localitatile Dumbraveni si Bursuceni, Suceava. In accident au fost implicate doua autoturisme, in care se aflau patru persoane. Cele doua mașini s-au ciocnit frontal. O tanara de 24 de ani, care conducea unul…

- Doi tineri din Dambovița au scapat cu viața, vineri seara, dupa ce s-au oprit cu mașina intr-un cap de pod. Atat șoferul, de 19 ani, cat și un pasager, de 20 de ani, au fost transportați la spital pentru ingrijiri medicale. Conducatorul auto este de fel din comuna Gura Ocniței. Accidentul a avut loc…

- O persoana a murit in urma coliziunii dintre trenul Suceava – Putna și o autoutilitara. Potrivit Poliției Suceava in aceasta dimineața, la ora 5:30, o femeie de 29 ani, din municipiul Suceava conducea autoturismul pe DJ 178B, dinspre comuna Satu Mare, avand direcția de deplasare catre drumul național…

- Accident șocant in Suceava! Un barbat a filmat momentul in care a murit! Acesta era in direct pe Facebook, in timp ce prietenul sau beat se afla la volanul mașinii și a provocat un accident mortal. Barbatul și-a pierdut viața, in cele din urma, și nu a mai avut nicio șansa de supraviețuire.

- Atat de tineri: A murit și prietena motociclistului decedat in accidentul de la Dumbraveni. Avea doar 17 ani Tanara de 17 ani care a fost grav ranita in accidentul de motocicleta de sambata seara din comuna Dumbraveni, in care a a murit prietenul ei, a decedat marți dimineața, in Spitalul Județean…

- Fata in varsta de 16 ani implicata sambata seara in accidentul de motocicleta de la Dumbraveni a murit in cursul zilei de marți la Spitalul Județean Suceava. In accident și-a pierdut viața și un tanar in varsta de 17 ani.Minora ajunsese la spital cu multiple traumatisme și era in șoc hemoragic. ...

- AREST prelungit pentru tanarul care a provocat accidentul mortal de langa Santimbru: Trei tineri și-au pierdut viața loviți de șoferul beat AREST prelungit pentru tanarul care a provocat accidentul mortal de langa Santimbru: Trei tineri și-au pierdut viața loviți de șoferul beat Eduard Norbert Palko,…