- Azi, 4 martie 2021, a avut loc, la Palatul Administrativ, in sala105, investirea in funcție a prefectului și a subprefectului județului Maramureș. Incepand de azi, Vlad Emanuel Duruș (USR) va fi prefectul județului, iar Eniko-Erzsebet Krizsanovszki (UDMR) va ocupa funcția de subprefect. In momentul…

- 103 prefecți și subprefecți din țara au fost eliberați astazi din funcție, prin decizie a Guvernului, hotararile fiind deja publicate in Monitorul Oficial. In cazul județului Prahova, prefectul Cristian Ionescu a fost eliberat astazi din funcție și tot astazi a fost numit de Guvern in aceeași funcție,…

- Guvernul a decis astazi eliberarea din funcție a 103 prefecți și subprefecți. Printre cei eliberați din funcție este și prefectul de Mureș, Cristina-Mara Toganel din partea PNL Mureș. Tot astazi, in funcția de subprefect a fost numita Ana Lucia Hang, președintele filialei USR Mureș. „Am eliberat 103…

- Exporturile realizate de cele 6 judete din Regiunea Centru (Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures si Sibiu) in primele noua luni din 2020 au fost mai mici fata de perioada similara a anului anterior cu aproximativ 1 miliard de euro, potrivit unui comunicat transmis de Directia Regionala de Statistica…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența s-a reunit in ședința extraordinara, miercuri, 03.02.2021, pentru a adopta o serie de masuri necesare in contextul evoluției nefavorabile a situației epidemiologice de la nivelul județului Maramureș.Masurile instituite vizeaza domeniile HORECA, cultural,…

- Guvernul a decis, miercuri, eliberarea din functie a subprefectilor din Braila si Harghita, Simona Draghincescu si, respectiv, Petres Sandor. In acest sens, Executivul a adoptat, in sedinta de miercuri, doua hotarari privind incetarea exercitarii, cu caracter temporar, in conditiile legii,…

- Senatorul Cristian Chirteș, președintele Partidului Național Liberal Mureș, a fost desemnat marți, 22 decembrie, in funcția de vicelider al Grupului PNL din Senatul Romaniei. "Sunt onorat de votul colegilor mei, care m-au desemnat vicelider al grupului PNL din Senatul Romaniei. Voi sprijini procesul…