Stiri pe aceeasi tema

- Gala de decernare a principalelor premii muzicale din Germania, Echo Music Awards, nu va mai avea loc in anii urmatori, au anuntat miercuri organizatorii acestui eveniment anual, in urma polemicilor declansate de atribuirea unui trofeu unor rapperi care au fost acuzati ca au lansat…

- Cel mai mare premiu muzical din Germania a fost desființat dupa ce unul dintre premiile de anul acesta a fost acordat unui album rap care se presupune ca ar conține versuri antisemite, scrie The Guardian. "Marca Echo este atat de grav afectata incat este nevoie de un nou inceput", a anunțat…

- "Nu vor mai exista premiile Echo. Nu dorim ca acest premiu muzical sa poata fi considerat o platforma pentru antisemitism, un dispret fata de femei, o promovare a homofobiei si o banalizare a violentei", au precizat reprezentantii Asociatiei Federale Germane pentru Industria Muzicala, organizatoarea…

- O polemica a luat proportii, sambata, in Germania, in jurul a doi rapperi criticati pentru "provocari antisemite" din cauza unor versuri controversate, pe tema Holocaustului, incluse pe un album recompensat in aceasta saptamana cu un premiu muzical, relateaza AFP. Rapperii Kollegah si Farid Bang, personaje…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Constanta, miercuri dupa-amiaza, un autoturism Citroen care circula DN3, din directia Valu lui Traian catre municipiul Constanta, a lovit puternic din spate o autoutilitara Opel pe care a proiectat-o pe sensul opus de mers. In urma impactului,…

- La data de 8 aprilie 2018, in jurul orei 17.30, politistii de siguranta publica din Cugir l-au depistat pe un tanar de 18 ani, din Cugir, in timp ce conducea un autoturism, pe strada C.Porumbescu din Cugir, fara a posada permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fata de conducatorul…

- In aceasta dupa amiaza, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un tanar de 26 de ani, din comuna Galda de Jos, ce este banuit de comiterea infracțiunilor de viol și furt. Faptele au fost reclamate in aceasta dimineața de catre o femeie de…

- De multe ori, prietenii nu țin cu adevarat la tine și te indeamna sa faci lucruri pe care mai tarziu le regreți amarnic. Asta a pațit și un tanar de 19 ani, dupa ce a ramas paralizat in urma unui pariu absolut stupid.