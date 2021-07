Stiri pe aceeasi tema

- Pacienții arși in explozia de vineri de la Petromidia și internați in stare grava la Spitalul Floreasca din Capitala vor fi transferați, luni, la o clinica din Germania. Angajatorul spune ca este dispus sa plateasca toate cheltuielile.

