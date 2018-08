Stiri pe aceeasi tema

- Cateva mnii de demonstranți s-au adunat și duminica seara in Piața Victoriei Magistratii Judecatoriei Sectorului 1 au dispus, duminica seara, arestarea pentru 30 de zile a celor doi protestatari acuzati de ultraj si tulburarea linistii publice, Ionut Liviu Cojoaca si Claudiu Dobre Mihai. Ionut Liviu…

- In urma audierilor dupa violențele de la protestul din Piața Victoriei, procurorii au dispus, sambata noapte, reținerea a doi barbați, aceștia fiind acuzați de ultraj și tulburarea ordinii și liniștii publice. Vor fi prezentați magistraților cu propunere de arestare preventiva, scrie Mediafax.Dupa…

- In urma audierilor dupa violentele de la protestul din Piata Victoriei, procurorii au dispus, sambata noapte, retinerea a doi barbati, acestia fiind acuzati de ultraj si tulburarea ordinii si linistii publice. Vor fi prezentati magistratilor cu propunere de arestare preventiva.

- La data de 9 iulie a.c., în jurul orei 03:00, doi barbați, în timp ce se aflau în perimetrul unei benzinarii de pe Bulevardul Muncii, din Cluj-Napoca, s-ar fi agresat reciproc, acțiunile lor conducând la tulburarea ordinii și liniștii publice. Polițiștii Secției…

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Secția 1 Poliție au reținut, pentru 24 de ore, doi tineri cercetați pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. La data de 9 iulie, in jurul orei 03:00, doi barbați, in timp ce se aflau in perimetrul unei benzinarii de pe Bulevardul Muncii,…

- Barbatii retinuti de politistii dejeni pentru tulburarea ordinii si linistii publice au fost arestati de magistratii Judecatoriei Dej. Miercuri, 20 iunie, magistratii Judecatoriei Dej si-au insusit propunerea organelor de urmarire penala si au emis pe numele celor doi barbati din municipiul Dej si comuna…

- Politistii clujeni au dispus retinerea a doi barbati pe care îi cerceteaza pentru tulburarea ordinii si linistii publice.”La data de 19 iunie a.c., politistii Biroului de Investigatii Criminale Dej au dispus masura retinerii pentru 24 de ore fata de doi barbati, în vârsta…

- Politistii municipiului Lugoj au depistat un tanar de 25 de ani, condamnat la un an de pedeapsa privativa de libertate. Pe numele tanarului, Judecatoria Lugoj a emis un mandat de executare a pedepsei inchisorii, prin care acesta a fost condamnat la un an de pedeapsa privativa de libertate…