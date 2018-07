Stiri pe aceeasi tema

- O aeronava de tip IAR 99 Soim cu dubla comanda din Baza 95 Aeriana "Erou capitan aviator Alexandru Serbanescu" de la Bacau s a prabusit astazi, 16 iulie, in jurul orei 13.30, in zona localitatii Nicolae Balcescu, judetul Bacau, informeaza MApN. Cei doi piloti au reusit sa se catapulteze, echipele de…

- Un avion militar s-a prabușit in localitatea Nicolae Balcescu, județul Bacau. Din primele informații, este vorba despre un aparat de zbor de tip IAR Șoim care s-a prabușit luni la capatul pistei. Piloții s-au catapultat. UPDATE 14:23: Piloții care s-au catapultat au cazut intr-un lac de acumulare din…