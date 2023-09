Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 100 de persoane au murit si alte 150 au fost ranite, dupa ce un incendiu a izbucnit la o nunta in nordul Irakului, a anuntat presa de stat, transmite BBC, informeaza News.ro.Mireasa si mirele s-ar afla printre victime, potrivit presei locale. Incendiul a avut loc in districtul Al-Hamdaniya…

- Corina Chiriac a intrat in atenția oamenilor prezenți la Festivalul Mamaia, nu doar pentru apariția pe scena, ci și pentru o greșeala de proporții rostita in fața a sute de oameni. Despre ce este vorba, vezi in randurile de mai jos. Te-ar putea interesa și: Calin Geambașu, gest ravașitor, la Festivalul…

- Actorul din Oradea, Ion Ruscuț, a incetat din viața cu doar cateva zile inainte de a implini varsta de 68 de ani. Teatrul Regina Maria se afla intr-un moment de doliu, iar reprezentanții instituției culturale au transmis ca actorul a fost "un om calduros și cu un simț al umorului greu de egalat", conform…

- O tragedie cumplita a avut loc joi seara in județul Botoșani, acolo unde, in urma unui accident rutier au murit trei persoane, iar un copil de 10 ani a fost ranit. Salvatorii au ajuns rapid la locul tragediei, dar din pacate, medicii nu au putut salva victimele. Cum a avut loc tragedia Evenimentul tragic…

- Accident teribil in Botosani: Doi barbati si un copil de un an au murit. Un baiat de zece ani a reusit sa scape cu viataDoi barbati si un copil de un an au murit, joi seara, intr-un accident rutier petrecut in judetul Botosani, masina in care se aflau fiind gasita rasturnata intr-un sant. Un baiat…

- Porunca nescrisa Sa faci copii, Sa-nalti o casa, Si sa plantezi un pom! Aceasta e menirea ta, De om…(E.I.) Tatal Robertei fata ucisa de șoferul drogat a plantat un copac. In locul unde in urma cu o saptamana a murit fiica sa va crește un mar. A revenit la locul tragediei, nu i-a fost ușor. A venit…

- Influencerul turc pasionat de motociclete, Burak Can Tas, a murit intr-un tragic accident de motocicleta, cu doar cateva saptamani inainte de nunta sa. Logodnica sa a fost cea care a confirmat moartea acestuia, prin intermediul unei postari emoționante pe rețelele de socializare.

- Scriitorul Milan Kundera, autorul romanului ''Insuportabila usuratate a fiintei'', a murit la 94 de ani. El și-a parasit țara natala pentru Franța in 1975, dupa ce a fost expulzat din Partidul Comunist Cehoslovac.