- UPDATE: Ambii copii au fost ridicați de salvatori cu troliul elicoperului SMURD, iar apoi transportați cu ambulanțele la spital. Sunt conștienți, iar la prima evaluare prezinta fracturi și multiple traumatisme.„Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un ATV rasturnat, posibil 2 victime”, potrivit…

- Un ATV, pe care se aflau doi copii, de 12 și 14 ani, a cazut in zona Rapa Roșie, din Sebeș, in cursul zilei de duminica.La fața locului s-a deplasat și echipa de alpiniști de la Detașamentul de Pompieri Alba Iulia și un elicopter SMURD.Doi paramedici au fost coborați cu ajutorul elicopterului in zona…

- UPDATE: Cele doua persoane sunt minori si au fost scosi. Un minor este conștient și a fost preluat de echipajul SAJ, iar cel de al doilea minor este in stare de inconștiența și ii sunt aplicate masuri de resuscitare, a anunțat ISU Bacau. Știrea... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.