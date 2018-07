Stiri pe aceeasi tema

- Cei doi frati din Garceni, acuzati de fapte de-o gravitate extrema, comise intr-o fabrica din Bucuresti, unde doi paznici au fost omorati in conditii inca neelucidate, au fost pusi sub control judiciar. Chiar daca procurorii au sustinut vehement varianta ca fratii din Vaslui sunt principalii suspecti…

- Cei doi barbati care au fost retinuti in cazul celor doi paznici gasiti morti, luni dimineata, intr-o cladire dezafectata din Sectorul 6 al Capitalei sunt doi frati originari dintr-un sat din judetul Vaslui.

- Cei doi frați suspectați ca i-au ucis pe cei doi paznici din București au fost plasați sub control judiciar. Magistații au respins propunerea procurorilor de arestare preventiva a celor doi. Cei doi frați suspectați de uciderea a doi paznici in București au fost plasați sub control judiciar. Magistrații…

- Magistratii Tribunalului Bucuresti i-au plasat sub control judiciar pe cei doi suspecti retinuti marti in dosarul mortii paznicilor din Capitala, respingand propunerea de arestare preventiva a procurorilor.

- Misterul cadavrelor de la fabrica de ciment din Bucuresti continua. Anchetatorii studiaza imagini, pentru a gasit indicii, asta pentru ca paznicii au fost filmati cu cateva ore inainte sa moara. Cei doi barbati gasiti fara suflare in firma de pe bulevardul Timisoara ar fi murit, potrivit primelor cercetari…

- Interlopul din Braila este acuzat de constituire a unui grup infractional organizat, camata, santaj in forma continuata, influentarea declaratiilor, evaziune fiscala in forma continuata si spalare de bani.

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei au decis ca Valentin Raducu Preda, fost secretar de stat in cadrul Ministerului Transporturilor si ex consilier al lui Radu Stefan Mazare in perioada in care acesta a fost primarul orasului, sa ramana sub control judiciar. Decizia este…

- Barbatii ar fi furat din masini bani si carduri contactless, pe care ulterior le-ar fi folosit pentru plati in limita a 100 de lei, pentru ca de la aceasta suma este necesar codul PIN. Ei au varste cuprinse intre 19 si 26 de ani si sunt din comuna Movilita, judetul Ialomita. Joi, in…