- UPDATE: Cei doi frati cazuti sambata in raul Bistrita din județul Neamț au murit. Fetița de 8 ani fusese scoasa din apa de localnici, iar fratele ei, un baiețel de 7 ani, a fost scos de catre pompieri, la un kilometru de locul in care a cazut in apa

- Cei doi frați, o fetița in varsta de 8 ani și un baiețel de 7 ani, care au cazut in raul Bistrița dupa ce s-au jucat pe gheața de la suprafața apei care a cedat sub greutatea lor, au fost declarați decedați, relateaza publicația locala Știri-Neamț.ro.Totul s-a intamplat sambata in comuna Borca din județul…

- Incident șocant in Grecia! O fetița romanca in varsta de numai opt ani, pe nume Olga, s-a stins din viața, dupa ce a fost sufocata cu ușa. Tragedia a avut loc la o fabrica din orașul grecesc Keratsini. Olga s-a zbatut mai bine de o ora intre viața și moarte, insa nu a reușit sa supraviețuiasca.

- Tragedie șocanta in Italia! Alexandra s-a stins din viața, fiind rapusa de o boala nemiloasa. Pentru ca știa ca sfarșitul se va apropia cat de curand, Alexandra a decis sa realizeze cel mai mare vis, pe care il avea inca de cand era mica și anume sa devina mireasa. La o saptamana de la nunta, a murit.

- O fetița de un an a murit, iar parinții acesteia au fost transportați de urgența la spital, dupa ce microbuzul in care se aflau a derapat de pe traseu și s-a rasturnat. Tragedia s-a intamplat aseara in jurul orei 23:00 pe traseul Leușeni-Chișinau, in aproprierea satului Bursuc, raionul Nisporeni.