Cei doi copii de 7 și 8 ani, căzuți în apele înghețate ale Bistriței, au murit la spital Cei doi frati din judetul Neamt, de 7 si 8 ani, care au cazut in apa raului Bistrita dupa ce s-a rupt gheata, au murit la spital. Medicii au incercat ore in sir sa-i resusciteze. Cei doi copii, unul de 7 ani si unul de 8 ani, din Neamț frati, se jucau pe gheata, cand […]

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

