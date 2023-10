Stiri pe aceeasi tema

- Ocupat cu demersurile de a opri propagarea unui razboi devastator in Orientul Mijlociu, președintele american Joe Biden a avut, probabil, o surpriza cand s-a trezit, de Halloween, fața in fața cu un Volodimir Zelenski in miniatura, imbracat intr-unul dint

- Au disparut vrajitoarele și Spider-Man. Cei doi copii ai Secretarului de stat american, Antony Blinken, au ales o varianta de costumație pentru Halloween, in ton cu vremurile și agenda politica a tatalui lor, scrie gandul.ro .

- Copiii secretarului de stat american Antony Blinken s-au costumat de Halloween in președintele ucrainean Volodimir Zelenski și au mers la președintele SUA Joe Biden. Imaginile cu cei doi copii s-au viralizat pe rețelele sociale. „Copiii secretarului de stat al SUA, Antony Blinken, s-au imbracat ieri…

- Avionul secretarului de Stat al Apararii, Lloyd Austin, a aterizat, vineri, in Israel, anunța Sky News. Vizita lui Austin vine dupa ce secretarul SUA, Antony Blinken, a vizitat țara aflata in conflict cu Hamas și a garantat suportul Statelor Unite.

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat ca nu poate compara cele doua razboaie care se duc in prezent, cel din Ucraina si cel din Israel, dar a subliniat ca in Ucraina sunt mii de copii care sunt de negasit, dupa izbucnirea conflictului. Volodimir Zelenski a afirmat ca o strangere de mana…

- Sam Altman, șeful companiei americane Open Al, care deține ChatGPT, este cel mai influent evreu din lume, iar anul acesta Volodimir Zelenski nu apare pe lista celor 52 de nume din 2022, in schimb, in clasament este fondatorul decedat al grupului „Wagner”, Evgheni Prigojin. Anul Nou evreiesc este sarbatorit…

- ​​​​​​​O mama tanara s-a aruncat impreuna cu cei doi copii ai sai de la etajul al doilea al hotelului in care s-a cazat, duminica noapte spre luni, in Botosani. Baiețelul de 2 ani a murit, iar fratele lui, de 3 ani, a fost transportat in stare critica, la spitalul Sfanta Maria din Iasi. Inainte de tragedie,…

- ​​​​​​​O mama tanara s-a aruncat impreuna cu cei doi copii ai sai de la etajul al doilea al motelului in care s-a cazat, azi-noapte, in Botosani. Baiețelul de 2 ani a murit, iar fratele lui, de 3 ani, a fost transportat in stare grava, la spitalul Sfanta Maria din Iasi. Inainte de tragedie, femeia,…