Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden i-a "expulzat" de la Casa Alba pe cei doi caini ai lui si i-a trimis la resedinta sa din Wilmington, un oras din statul Delaware, dupa "un incident care a implicat o muscatura" asupra unui agent de securitate, au anuntat luni mai multe companii mass-media din Statele…

- Presedintele american Joe Biden a reafirmat vineri intr-un discurs rostit online, in cadrul Conferintei de Securitate de la Munchen, importanta parteneriatului transatlantic, intorcand astfel pagina "diplomatiei tranzactionale" a predecesorului sau Donald Trump. Liderul de la Casa Alba promite ca SUA…

- Cațeii au lipsit din cadrul administrației Trump, fostul președinte oprind astfel tradiția președinților in funcție, de a avea unul, sau mai mulți caini care zburdau liberi in aripa Casei Albe dedicate lor. Noul președinte, Joe Biden, vine la pachet cu doi caini, care au fost proaspat mutați la Washington.…