Cei doi bărbaţi victime ale incendiului din Colceag, în stare gravă Cei doi barbati victime ale incendiului din Colceag, in stare grava Foto: Arhiva/ facebook.com/igsu.situatiideurgenta Cei doi barbați care au fost raniți aseara în incendiul izbucnit în comuna prahoveana Colceag, satul Inotești, sunt intubați, starea lor fiind grava. Potrivit Ministerului Sanatații, una dintre victime va fi transferata în Belgia, iar pentru cea de a doua este așteptat un raspuns de la un centru din capitala Austriei, Viena. Reporterul RRA, Adriana Turea, ne mai informeaza ca barbații au fost supusi unor intervenții chirurgicale pentru curațarea… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

