Judecatoria Sectorului 1 a admis duminica propunerea procurorilor de arestare preventiva a celor doi barbati acuzati de ultraj si tulburarea ordinii si linistii publice, in urma incidentelor de vineri din Piata Victoriei, a informat Politia Capitalei. Decizia nu este definitiva si poate fi contestata, insa este executorie si cei doi vor fi dusi in arestul Politiei Capitalei. Este vorba de Ionut Liviu Cojoaca si Claudiu Mihai Dobre, care au facut parte din grupul care a atacat-o vineri pe femeia jandarm. Sambata seara, Politia Capitalei a anuntat ca 19 persoane au fost conduse la audieri in legatura…