Cei doi adolescenţi care au ucis un taximetrist din Lugoj au premeditat crima. Unul dintre ei este recidivist Potrivit referatului de arestare, cei doi tineri din Darova care au ucis un taximetrist din Lugoj in varsta de 77 de ani au premeditat crima, iar taximetristul le-a fost o tinta usoara. Cei doi tineri sunt prieteni de aproximativ doi ani, iar in seara zilei de 13 iunie s-au intalnit si au pus la cale planul. In jurul orei 01.00 cei doi au pornit spre casa unui vecin din localitatea Darova, hotarati sa il omoare si sa ii fure masina cu care sa fuga de acasa. Cei doi aveau asupra lor un cutit. Dupa ce au pus la punct detaliile, i-au cerut unui al treilea prieten un cutit, pentru ca fiecare… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Detalii incredibile in cazul celor doi baieți de 15 și 17 ani, din județul Timiș, care au ucis un taximetrist din Lugoj și i-au abandonat cadavrul intr-o padure. Adolescenții planuisera sa ucida pe cineva, totul pentru a face rost de o mașina cu care sa fuga de acasa. Au decis sa cheme un taxi, iar…

- Cei doi tineri de 15 si 17 ani retinuti pentru omor, fiind acuzati ca au omorat un taximetrist, au fost arestati preventiv. Ancheta a scos la iveala un detaliu tulburator: adolescentii au premeditat crima.

- In imaginile surprinse de camerele de supraveghere pot fi observați cei doi tineri care așteapta pe marginea drumului. La un moment dat, taximetristul ajunge la comanda și adolescenții urca in mașina. Anchetatorii povestesc ca barbatul in varsta de 77 de ani ar fi fost ucis atunci, in…

- Crima din Timiș a șocat o țara intreaga! Doi adolescenți de 15 și 17 ani au ucis cu sange rece un taximetrist de 77 de ani, apoi l-au abandonat intr-o padure din comuna Darova. Momentul crimei a fost surprins de camerele de supraveghere. Cel putin asta sustine primarul localitatii, Sorin Tilihoi. „Pana…

- Tanarul de 29 de ani a fost audiat in calitate de inculpat și le-a confirmat anchetatorilor ca el este cel care și-a ucis soția in noaptea de miercuri spre joi. A putut sa le ofere confirmarea ca a comis crima, iar mai multe detalii despre toate povestea va oferi in momentul in care starea…

- Crima odioasa la Timișoara! Un tanar, de 29 de ani, din Targu Carbunești, si-a ucis, cu sange rece, in noaptea de miercuri spre joi, sotia, apoi a incercat sa se sinucida intrand cu masina intr-un stalp. Ajunsi la locul accidentului, ...

- Un tânar de 29 de ani din Timisoara si-a înjunghiat sotia, apoi a încercat sa-si ia viata intrând cu masina într-un stâlp. A scapat cu viata si, înainte sa fie dus la spital, si-a marturisit fapta. Va avertizam ca urmeaza informatii cu un puternic impact…

- Un tanar de 29 de ani, din judetul Gorj si-a ucis sotia, apoi a incercat sa se sinucida intrand cu masina intr-un stalp. Cei doi locuiau la Timisoara, intr-un apartament, informeaza news.ro.Un apel la numarul de urgente 112 anunta, noaptea trecuta, ca un accident a avut loc pe Calea Lugojului…