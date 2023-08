Stiri pe aceeasi tema

- CITEȘTE ȘI Ciolacu: INS confirma oficial ca inflatia a coborat la o singura cifra, 9,4% / Iata ca masurile noastre de lupta contra inflatiei au avut succes / Inflatie de 8%, in decembrie Potrivit INS, rata inflatiei in iulie 2023 a fost 9,4%. ”Asta este un lucru foarte, foarte bun pentru Romania si…

- Un numar de 12.320 de copii s-au nascut in iunie, cu 922 mai putini copii decat in luna mai, arata datele Institutului National de Statistica (INS). In iunie au decedat 18.153 de persoane (9.554 barbati si 8.599 femei), cu 2.464 persoane (1.261 barbati si 1.203 femei) mai putine decat in luna mai. ”In…

- „Au scazut preturile la alimente chiar si cu 30-50%! Aceasta masura a PSD reduce inflatia si este un ajutor pentru romanii cu venituri mici si medii! Este 1 august si preturile la 14 alimente care fac parte din cosul de cumparaturi de baza, au scazut chiar pana la 50%, asa cum ne-am asumat! Masura PSD…

- Potrivit unei ordonanțe aprobate de Guvern, ”produsele din tutun cu o aroma caracteristica sau care conțin arome in filtre, hartii, ambalaje, capsule, precum și produsele din tutun incalzit care ard obligastoriu vor fi etichetate cu mesajul de informare și cu avertismentele de sanatate combinate (text…

- Ziua Mondiala a Populației, marcata in fiecare an pe 11 iulie, reprezinta o ocazie de a aduce in prim-plan aspecte esențiale ale demografiei și provocarile cu care se confrunta societatea la nivel global. In ceea ce privește Romania, datele Institutului Național de Statistica arata ca fenomenul de imbatranire…

- Productia de carne de pasare a Romaniei s-a majorat in luna mai 2023 cu 9,3%, fata de aceeasi perioada a anului trecut, si cu aproape 19% fata de luna precedenta, totalizand 48.775 tone, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate luni.Datele statistice arata ca in luna mai 2023…

- Un studiu recent al Institutului Național de Statistica (INS) arata situația pe regiuni a locuințelor date in folosința la nivel național. Perioada luata in calcul o reprezinta primul trimestrul 2023 raportat la primul trimestrul din 2022. Se constata astfel ca, in perioada de referința, au fost date…

- Transportul aerian a inregistrat o creștere spectaculoasa in primele trei luni din acest an, cu 60% fața de perioada similara a anului trecut, potrivit datelor Institutului Național de Statistica.