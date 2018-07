Cei de la Drumuri combat accidentele cu… panouri Ca multe dintre drumurile noastre sunt de proasta calitate nu mai e o noutate pentru nimeni. Ca (destul de) multi soferi sunt iresponsabili si nu respecta regulile de circulatie este, de asemenea, un lucru cunoscut. Cand cele doua situatii se suprapun, de cele mai multe ori rezulta accidente. Unele grave sau chiar mortale. „Viata are prioritate!” e un slogan pe care il vedem afisat pe panouri, pe marginea unor drumuri, tocmai pentru a-i atentiona pe soferi sa conduca prudent. Cat pret pun conducatorii auto pe aceste mesaje nu stim. Dar putem presupune ca exista un efect din moment ce Directia… Citeste articolul mai departe pe aradon.ro…

