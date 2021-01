Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul national pentru coordonarea vaccinarii anti-COVID informeaza ca, in ultimele 24 de ore, au fost imunizate cu vaccinul Pfizer/BioNTech 13.344 de persoane, potrivit datelor puse la dispozitie de Institutul National de Sanatate Publica, prin aplicatia Registrul Electronic National al Vaccinarilor.…

- La o zi dupa ce s-a aflat a ajuns la noi in țara o prima tranșa – de 14.000 de doze – de vaccin de la Moderna, autoritațile au facut public prospectul – in limba romana – al vaccinului impotriva COVID-19 dezvoltat de compania americana. Acesta este al doilea vaccin antiCovid aprobat la nivelul…

- Se ințeapa și Iohannis. Dar și Raed Arafat. Președintele și șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta se vor imuniza impotriva noului coronavirus. Luni, incepand cu ora 12.00, personalului din cadrul Departamentului pentru Situații de Urgența i se va administra vaccinul impotriva COVID-19.…

- Arafat s-a vaccinat pentru el dar nu numai. Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, secretarul de stat Raed Arafat, s-a vaccinat luni la pranz, alaturi de personalul Departamentului pentru Situații de Urgența. Probabil ca sa dea un exemplu, Arafat s-a vaccinat ca starurile sau șefii de stat,…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, secretarul de stat Raed Arafat, s-a vaccinat luni. Luni, incepand cu ora 12.00, a inceput administrarea vaccinul impotriva COVID-19 personalului din cadrul Departamentului pentru Situații de Urgența. Vaccinat a fost și șeful structurii,…

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, se va vaccina astazi impotriva COVID-19. Momentul va fi transmis live. Secretarul de stat Raed Arafat se vaccineaza impotriva COVID-19 astazi, 11 ianuarie. in fața camerelor de luat vederi. Citește și: Regina Elisabeta a II-a și prințul…

- Bancherii și angajații din domeniul asigurarilor care lucreaza direct cu publicul au solicitat includerea lor in etapa a II-a de vaccinare. Aceștia au trimis recent o solicitare in acest sens, mai ales ca in SUA bancherii sunt incluși in categoria celor prioritari. Bogdan Preda, secretar general al…

- Angajații din banci și din asigurari care lucreaza direct cu publicul ar putea fi incluși in categoria persoanelor ce iși desfașoara activitatea in cadrul sectoarelor economice vitale avute in vedere in etapa a-II-a de vaccinare, daca Guvernul va da curs solicitarii transmise joi seara de Consiliul…