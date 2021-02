Cei cu afecțiuni respiratorii trebuie să fie atenți: Praf saharian în România Meteorologii avertizeaza ca in weekend praful saharian ajunge in Romania, odata cu patrunderea masei de aer cald din sudul continentului. Transportul de praf saharian va afecta țarile din vestul, sudul, centrul si estul Europei, inclusiv Romania, potrivit observatornews.ro. Fenomenul, care in ultimii ani nu reprezinta ceva inedit pentru romani, e favorizat de patrunderea mesei de aer cald din sudul continentului. Specialiștii susțin ca in cazul in care va ploua, este foarte probabil ca particulele de praf sa se depuna la sol. Medicii ne recomanda ca in timpul acestui fenomen neplacut sa evitam… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

