- Toți cei cinci tineri inecați duminica seara in raul Siret pe raza comunei Filipești, județul Bacau, au fost declarați morți, informeaza Mediafax. Potrivit ISU Bacau, pompierii au scos pe rand din apa cei cinci minori care s-au inecat in raul Siret. Echipajele medicale de la fața locului le-au…

- Primaria Craiova a semnat, astazi, contractul cu firma poloneza Pojazdy Szynowe Pesa Bydgoszcz SA pentru furnizarea celor 17 tramvaie noi destinate transportului in comun din municipiu. Producatorul a fost decis dupa o licitatie demarata in ianuarie 2019 de catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice…

- Ziua n amiaza mare este cea mai noua emisiune din portofoliul ZIUA de Constanta Realizatorul emisiunii este jurnalista Feri Predescu Realizatorul emisiunii este jurnalista Feri Predescu, un nume cunoscut in presa. Invitatul ei din aceasta saptamana este procurorul Teodor Nita din cadrul Parchetului…

- Cei trei barbati decedati in urma scufundarii unui pescador in Marea Neagra, inmormantati astazi.Tragedie fara margini Cei trei barbati care si au pierdut viata dupa ce un pescador s a scufundat in Marea Neagra sunt condusi astazi pe ultimul drum.Amintim ca, in data de 17 mai 2021, la ora 08:20, Centrul…

- Un cetatean din comuna buzoiana Vadu Pasii a decis sa-si completeze pavelele lipsa din curte prin furt, ispitit de gramada de materiale de constructii depozitate sub nasul lui. A gandit sa sustraga materialele in cantitati mici, in cursul mai multor nopti si in weekend, pentru ca disparitia lor sa…

- Irinel, ucigașul femeii din Argeș și al copilului acesteia, a recunoscut la Acces Direct in urma cu 4 luni ca și-a amenințat partenera cu moartea. El a declarat ca totul s-a intamplat pe seama nervilor, dar astazi și-a dus planul la final in curtea bisericii.

- Un barbat și-a omorat, duminica, soția și copilul in varsta de 15 ani in curtea unei biserici din judetul Arges. Tragedia s-a petrecut in satul Draghici, unde un baiat și mama acestuia au fost gasiți morți. Cei doi au fost descoperiți fara suflare in curtea bisericii. IPJ Argeș a fost sesizat despre…