Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul Teritorial Constanta au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatuluiMANOLE TEODOR SORIN, la data faptei presedinte al unei asociatii de crescatori de animale, pentru savarsirea infractiunii de folosire sau…

- Conducerea PSD Gorj este multumita de modul in care s-a reusit obtinerea unui post de viceprimar la nivel local. Este vorba de Primaria Pades acolo unde social-democratii au obtinut fotoliul de vice prin Mihai Argintaru. Social-democrații au avut nevoie de votul PNL pentru a castiga functia respectiva.…

- Mai multe probe practice ale examenului pentru obținerea permisului de conducere au fost anulate din cauza vremii proaste care s-a abatut peste județul Teleorman in ultimele zile ale lunii februarie. Din aceasta cazua, persoanele programate sa de examen in acele zile au fost reprogramate. ”Avand in…

- Ministerul Educației a publicat capitolele din care elevii vor susține simularea naționala, atat pentru Evaluarea Naționala, cat și pentru Bacalaureat. Aceste testari se dau la clasa, in fiecare școala, liceu sau colegiu unde se vor organiza aceste examene. Simularile se desfașoara pentru familiarizarea…

- Grupul american Ford a solicitat obtinerea unei licente bancare in Germania, pentru a se asigura ca isi va putea finanta in continuare afacerile in Europa dupa ce Marea Britanie va iesi din Uniunea Europeana, a relatat o publicatie germana, transmite Reuters, conform news.ro.Cererea a fost…

- Ofiterii de politie judiciara din cadrul Directiei Generale Anticoruptie D.G.A. Serviciul Judetean Anticoruptie S.J.A. Galati au finalizat cercetarile, iar procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Galati a intocmit rechizitoriul prin care a dispus trimiterea in judecata, in stare de…

- Biserica Ortodoxa Romana, Sinodul Bisericii Ortodoxe Romane, cu Binecuvantarea Patriarhului Romaniei, Preafericitul Daniel, au hotarat ca anul 2018 sa fie dedicat Fauritorilor Marii Uniri de la 1918. Brașovul, oraș dintotdeauna al Marii Uniri, oraș al Unirii lui Mihai Viteazu, a lui A. I. Cuza, oraș…

- Direcția Generala Anticorupție a fost sesizata de un ofițer din cadrul Serviciului Public de Permise Harghita ca doua persoane au incercat mituirea sa. Ofițerului i s-au oferit 10.000 de forinți pentru a efectua o programare pentru susținerea probei practice. Doua persoane din județul Harghita sunt…