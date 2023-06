Stiri pe aceeasi tema

- Cei cinci pasageri de la bordul submersibilului „au fost pierduți, din nefericire”, a transmis compania OceanGate. Paza de Coasta a SUA a confirmat, ulterior, suspiciunile OceanGate, informand ca ramașițele descoperite in apropiere de epava Titanicului sunt alte submersibilului Titan și persoanele aflate…

- Un „camp de resturi” a fost descoperit in apropierea epavei Titanicului, in zona de cautare a submersibilului Titan, de catre roboții trimiși de echipele de salvare. Anunțul a fost facut de Garda de Coasta, care a precizat ca experții din cadrul comandamentului unificat evalueaza informațiile. ”Cadrul…

- Resturile descoperite langa epava Titanicului de robotii trimisi de echipele de salvare ar fi „cadrul de aterizare si capacul din spate de la submarin", potrivit Sky News. Un expert in salvare sustine ca resturile gasite langa epava Titanicului ar fi „un cadru de aterizare si un capac din spate al…

- Un fondator al companiei OceanGate a declarat joi ca daca echipajul de la bordul submarinului disparut in Atlanic iși pastreaza calmul ar putea sa supraviețuiasca. El a adaugat ca astfel cantitatea de oxigen ar dura mai mult decat era prevazut, transmite Insider.

- Un fost comandant de submarin nuclear spune ca șansele de supraviețuire ale celor cinci turiști din submarinul Titan, care a disparut in Atlantic, sunt de „aproximativ 1%”, din cauza problemei oxigenului din interior. Un alt expert a adaugat ca salvatorii vor avea „doar o singura ocazie” sa recupereze…

- Cinci persoane se aflau la bordul submarinului disparut duminica, in Oceanul Atlantic, cind se indrepta spre epava Titanicului, a anunțat Garda de Coasta a SUA și compania care deține submarinul. Deși o lista oficiala privind identitatea pasagerilor nu a fost inaintata, tabloidului britanic Daily Mail…

- Un submersibil folosit pentru a transporta turisti pentru a vizita epava Titanicului a disparut si echipele de salvare au inceput operatiunile de cautare a vasului si de salvare a persoanelor aflate la bord, au anuntat luni compania privata OceanGate Expeditions si Garda de Coasta din Boston, transmit…

- Unul dintre cele 5 oameni disparuți in apele Oceanului Atlantic este un cunoscut miliardar britanic. Hamish Harding in varsta de 58 de ani, se afla la bordul submarinului care trebuia sa faca o expediție turistica in jurul Titanicului, al carei preț se ridica la 250.000 de mii de euro. Submersibilul…