- Cei cinci agresori din Targoviste, care au sechestrat doi tineri dornici de o aventura, si-au petrecut noaptea in arest si apoi in sediul politiei, unde au dat declaratii, in prezenta unui procuror.

- Un tanar de 21 de ani este suspectat ca ar fi autorul unui accident rutier produs in luna august 2021, in urma caruia un baiat de 19 ani a murit. Presupusul autor al accidentului a fost audiat la patru luni de la producerea acestui eveniment, scrie News.ro . Accidentul, ramas pana acum cu autor necunoscut,…

- Cei trei suspecti de jaful unei vile din Tomesti au fost dusi in fata judecatorilor. Procurorii cer arestarea lor preventiva pentru o perioada de 30 de zile. Ciprian Susanu (Roman) si Iosif Imbrusca (Sabaoani) si Alexandru Niculita (Iasi) sunt banuiti ca au furat din vila lui Sergiu Alaxandrache, patronul…

- Ieri, 2 ianuarie 2022, in jurul orei 23.30, pe Drumul Național 14B, o tanara de 25 de ani, din comuna Ulmi, județul Dambovița, in timp ce conducea un autoturism, a intrat in coliziune cu un parapet de beton dupa care autoturismul s-a rasturnat in afara carosabilului. In urma accidentului, un tanar…

- Un polițist, de 35 de ani, angajat al Biroului Investigații Criminale din cadrul IPJ Dambovița, a fost batut chiar in fața casei, iar mașina i-a fost avariata, informeaza Antena3 . Polițistul a fost trezit, luni, 27 decembrie, puțin dupa miezul nopții, de un zgomot puternic. O șoferița intrase cu BMW-ul…

- Un baiat in varsta de 18 ani și o fata de 14 ani au murit, in noaptea de vineri spre sambata, intr-un accident rutier petrecut pe DN 22, in localitatea Dumbrava, din județul Dambovița. Alți doi tineri au ...

- Un activist de mediu din Prahova a fost batut și sechestrat , joi seara, de trei persoane care se aflau la furat de lemne in padurea de la Plopeni, scrie Ziarul Incomod. Doi dintre agresori au fost deja reținuți de poliție. Incidentul a avut loc joi an Plopeni, județul Prahova, iar victima știa ca hoții…

- Trei tineri cu varste cuprinse intre 20 si 22 de ani, din judetul Dambovita, sunt cercetati pentru mai multe infractiuni, inclusiv lipsire de libertate si santaj, dupa ce au prins un alt tanar care a vandalizat autoturismul unuia dintre ei si l-au sechestrat intr-un imobil, cerandu-i acestuia 1.500…