Stiri pe aceeasi tema

- Turcii vor fi incurajați sa-și converteasca aurul in lire. Ministrul turc de Finanțe a declarat, in cadrul unei intalniri cu investitorii la Londra, ca va anunța la sfarșitul acestei saptamani o schema pentru a aduce in sistemul bancar aurul ținut la saltea de gospodarii, potrivit Reuters.

- Din punctul meu de vedere, un salariu mic este tot ce înseamna sub 3.000 de lei net, la momentul în care discutam acum, a declarat Adrian Câciu, ministrul Finanțelor, într-un interviu acordat HotNews.ro, fiind întrebat de la ce suma în jos considera un salariu mic…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, considera ca românii care ajung la pensie ar trebui sa poata alege între plata integrala sau cea eșalonata a sumelor acumulate la fondurile de pensii din Pilonul II. "Ar trebui sa fie o opțiune", a spus ministrul, dupa ședința de Guvern de miercuri.…

- Cetațenii care au contribuit la Pilonul II de pensii ar trebui sa fie lasați sa aleaga singuri modalitatea în care ar vrea sa primeasca banii din pensia administrata privat, a declarat, joi, secretarul general al PNL, Dan Vîlceanu, ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene. „Nu…

- Ministerul Sanatații face o serie de recomandari pentru romani, in condițiile in care inceputul noului an vine odata cu valul 5 al pandemiei de COVID-19, in care este așteptat un numar mare de imbolnaviri. Un kit care sa conțina termometru și pulsoximetru nu ar trebui sa lipseasca din casa niciunui…

- Tudorel Stoica a fost unul din stalpii Stelei inainte de Revoluție, deși la marele meci cu FC Barcelona, finala Cupei Campionilor Europeni din 1986, a lipsit, fiind suspendat. La trei decenii de atunci recunoaște ca „fara Valentin Ceaușescu, acum eram mort”.Steaua a reușit o performanța extraordinara…

- Exista o cerere pentru alte active. Este o producție de alte active. Lumea nu poate sa ramâna la un numar limitat de active, a declarat Lucian Croitoru, consilier al Guvernatorului BNR, referindu-se la criptomonede, într-o discuție cu Adrian Asoltanie. „Exista inovație. Ordinea spontana…