Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a declarat, marti, ca in noua lege a invatamantului superior s-au introdus, la Comisia pentru invatamant a Camerei Deputatilor, sanctiuni consistente pentru persoanele care vor sa cumpere sau sa vanda lucrari de doctorat, licenta sau masterat. „S-au introdus sanctiuni consistente in discutia de la comisie. Ne dorim sa descurajam fenomenul atat […] The post Cei care vand sau cumpara lucrari de licenta, masterat sau doctorat vor primi amenzi uriașe. Ministerul Comunicatiilor, pe urmele lor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online…