- Primul model de masina construit in Romania care primeste 5 stele Foto: ford.ro Primul model de masina construit în România care primeste 5 stele. Este vorba despre modelul Puma, produs la uzina Ford, din Craiova. Autoritatea europeana EuroNCAP a testat, în 2019, nu mai putin…

- In decembrie s-au implinit 30 de ani de la ceea ce unii numesc revoluție, alții lovitura de stat. Indiferent de denumire, se fac 30 de ani de cand suntem ceva mai liberi. Inclusiv mai liberi sa uitam, sa fim ingrați, sa nu ne mai pese.Am alocat, ca stat, bani mulți pentru a celebra 100 de ani de laapariție…

- Senatorul PSD Eugen Teodorovici afirma ca îsi doreste un proiect politic nou, în care nici stânga, nici dreapta "sa nu mai nege" realitatea economica si sociala "exclusiv în functie de interesul politic imediat" si care sa puna, în centrul sau, românii…

- La evenimentul care a avut loc la hotelul pe care Gheorghe Hagi il detine in statiunea Mamaia, patronul si antrenorul Viitorului Constanta a spus: "Am jucat la U19 cand avem 14 ani si acum vad ca se zice ca nu poti sa joci. Dupa o luna mi-a venit suspendarea de la Luceafarul, ca nu m-a lasat tata…

- Serviciul de filme online Netflix intampina probleme noi in mai multe parți ale lumii, inclusiv in Romania. Potrivit Business Insider, mii de oameni din intreaga lume au raportat probleme, in special din SUA și Europa. In anumite cazuri, cei care vor sa vada un film primesc un mesaj de eroare. Mesaj…

- 1. Viorica Dancila este puternica și face fața oricarui adversar, dovada fiind invitațiile la dezbatere pe care i le-a facut contracandidatului sau. Klaus Io-hannis este laș, dovada fiind frica de o confruntare cu contracandidata lui. 2. Viorica Dancila este o luptatoare, la dezbatere…

- Numarul total de carduri emise in Romania era, la finele celui de-al treilea trimestru din 2019, de 17.997.498 unitati, in crestere cu 1,68% comparativ cu sfarsitul trimestrului anterior, conform datelor centralizate de Banca Nationala a Romaniei, informeaza Agerpres.Citește și: Romania a…

- "Nu vad un risc de criza, dar situatia macroeconomica e debalansata", a declarat luni Nouriel Roubini, la conferinta "Starea economiei mondiale la 11 ani de la criza economica. Suntem pregatiti pentru o noua recesiune?", organizata la Bucuresti de Profit.ro. El precizeaza ca este nevoie de orientarea…