- "Daca la sfarsitul saptamanii trecute mai putin de 10 cetateni au apelat in Bucuresti acest numar, ieri, in 27 de apeluri ne-au fost sesizate nereguli", precizeaza Biroul de presa al Politiei Capitalei. Pe fondul cresterii numarului de cazuri de infectare, Politia Capitalei a intensificat…

- Numarul bucurestenilor care sesizeaza telefonic Politia Capitalei cu privire la nereguli legate de purtarea mastilor de protectie pe timpul calatoriei cu mijloacele de transport in comun sau in locurile aglomerate din Capitala este in crestere, iar politistii au inceput sa realizeze cu in baza sesizarilor…

- Petre Gheorghe, primarul din comuna 1 Decembrie, fost PSD, acum PNL, a organizat pe 13 septembrie un miting care a depașit limita permisa in cazul evenimentelor in aer liber, in stare de alerta - 100 de persoane. La miting a participat și candidatul PNL la funcția de președinte al CJ Ilfov, Hubert Thuma.Petre…

- Peste 200 de adolescenți participa, vineri seara, la un eveniment privat din parcul Herastrau din București, asta deși potrivit ultimelor reglementari numarul maxim de persoane este de 100. In imaginile surprinse de reporterii Libertatea se observa cum tinerii stau inghesuiți la masa și nu țin cont…

- Polițiștii din Capitala au dat amenzi in valoare de 90.000 de lei, in ultimele 24 de ore, in urma unor controale facute in mijloace de transport și in piețe. Vizați au fost și agenții economici care nu au respectat regulile de prevenție. Au masca de protecție, insa o poarta in buzunar sau pe mana, pe…

- Cei aproximativ 40 de șefi ai instituțiilor deconcentrate din Dambovița care fac parte din Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Post-ul DAMBOVIȚA: Șefii deconcentratelor decid, pe WhatsApp, daca impun masca in spații deschise apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Deputatul PSD Catalin Radulescu, zis „Mitraliera”, a fost amendat pentru nepurtarea maștii de protecție, dar și pentru ca a jignit polițistul care l-a somat în legatura cu masca.Într-un comunicat remis marți, Poliția Capitalei relateaza ca, „în data de 17…