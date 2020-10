Ca sa lupte cu izolarea, Brandi Bates, o americanca fondatoare a Bibliotecii Copiilor „Din loc in loc”, la Lupeni, s-a incapațanat ca in pandemia COVID -19 sa organizeze o tabara virtuala. Brandi este și cea care, in urma cu 20 de ani, a adus in orașelul de pe Valea Jiului placerea lecturii impreuna, cu voce tare, parinți și copii laolalta. Acum, ea a facut o tabara virtuala cu 39 de participanți, a povestit ea pentru siteul de educație Școala 9. A avut aceasta idee ca remediu impotriva izolarii, imbrațișat de cei care au dorit sa participe. S-au intanit zilnic pe Zoom, timp de cinci zile. Au…