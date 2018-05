Stiri pe aceeasi tema

- Sicriul cu trupul neinsufletit al lui Cristian Topescu va fi depus, joi, in Studioul 2 al TVR. Toti cei care doresc sa-i aduca un ultim omagiu fostului comentator sportiv o pot face incepand cu ora 11,00 si pana la ora 19,00. "Televiziunea Romana regreta disparitia lui Cristian Topescu, vocea sportului…

- Ștefan Banica Junior a vorbit despre Cristian Țopescu intr-o postare. Artistul a afirmat ca, in adolescența, l-a batut gandul de a deveni comentator sportiv, asemenea celebrului jurnalist. La o zi dupa moartea lui Cristian Țopescu, Ștefan Banica Junior a scris, pe contul sau de Facebook, cateva cuvinte…

- Cu o cariera impresionanta in spate, Cristian Țopescu marturisea ca au fost și momente cand a mai greșit. Cristian Țopescu a comentat, in lunga sa cariera, cele mai mari competiții și cele mai mari reușite ale sportivilor romani. Perfecționist din fire și un adevarat profesionist, Cristian Țopescu marturisea,…

- "Timp de peste o jumatate de secol, Cristian Topescu a fost unul dintre cel mai iubite simboluri ale Televiziunii Romane. Datorita profesionalismului, curajului, patriotismului si carismei domniei sale, Cristian Topescu a fost aproape un idol al mai multor generatii de romani", se arata in comunicatul…

