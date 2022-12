Stiri pe aceeasi tema

- Peste 19 tone de articole pirotehnice au fost indisponibilizate de politistii Directiei Arme, Explozivi si Substante Periculoase in perioada 21 noiembrie – 1 decembrie, informeaza Politia Romana. Potrivit sursei citate, au fost controlate 122 de persoane fizice si juridice autorizate, iar 98 de persoane…

- Polițiștii din Alba au continuat controalele la societațile comerciale din Sebeș, pentru verificarea modului in care sunt respectate condițiile legale privind comercializarea articolelor cu conținut pirotehnic. Astfel, in urma unui control efectuat joi, 24 noiembrie, la o societate comerciala din Sebeș,…

- Polițiștii din Alba au continuat controalele la societațile comerciale din județ, pentru verificarea modului in care sunt respectate condițiile legale privind comercializarea articolelor cu conținut pirotehnic. Astfel, in urma unui control efectuat joi, 24 noiembrie, la o societate comerciala din Sebeș,…

- Acțiunea „Foc de artificii”: Peste 1.100 de articole pirotehnice, confiscate de polițiști dupa un control la o societate din Sebeș Polițiștii din Alba au continuat controalele la societațile comerciale din județ, pentru verificarea modului in care sunt respectate condițiile legale privind comercializarea…

- Marți, 22 noiembrie, polițiștii Biroului Arme, Explozivi, Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Salaj au desfașurat o activitate in baza Planului de acțiune – Foc de artificii 2022-2023. In cadrul activitații, polițiștii au depistat, in municipiul Zalau, un tanar de 17…

- Polițiștii Inspectoratul de Poliție Județean Alba acționeaza pentru prevenirea oricaror evenimente negative generate de nerespectarea legislației privind obiectele pirotehnice, iar in aceasta perioada efectueaza controale la societațile comerciale care importa și comercializeaza astfel de articole.…

- La inceputul saptamanii, oamenii legii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Prahova au desfașurat mai multe acțiuni pe raza comunelor Apostolache, Blejoi și Ciorani, pe linia prevenirii și combaterii faptelor antisociale, prevenirii și combaterii principalelor cauze generatoare de accidente…

- Politistii structurilor arme, explozivi si substante periculoase din cadrul Politiei Romane au organizat si desfasurat in primele opt luni ale acestui an peste 2.500 de actiuni, in urma carora au fost constatate 2.381 de infractiuni si au fost ridicate, printre altele, in vederea confiscarii, 3.000…