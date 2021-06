Oamenii de știința britanici au descoperit ca femeile care s-au lasat de fumat la 30 de ani, au pierdut in medie doar o luna din viața lor, iar cele care nu au renunțat la acest obicei, - cel puțin 10 ani. Aceasta este concluzia cercetatorilor in baza unui studiu de 15 ani care a vizat mai mult de un milion de femei care au inceput sa fumeze in anii 50 și 60 ai secolului trecut, cind a devenit