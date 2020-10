Stiri pe aceeasi tema

- La nivelul judetului Constanta au fost incluse 534 de paturi pentru tratarea bolnavilor COVID 19. De la debutul pandemiei cu noul coronavirus, la nivelul judetului Constanta au fost confirmate 1.975 de persoane infectate cu SARS CoV 2. Pana in prezent, 51 de persoane au decedat din randul celor pozitivate,…

- Președintele Autoritații Electorale Permanente (AEP), Constantin-Florin Mitulețu-Buica, susține ca persoanele infectate cu coronavirus, atat cele aflate in carantina sau izolare, cat și cele din spitale, vor putea vota la alegerile locale solicitand urna mobila. “Vor putea sa ceara urna speciala, denumita…

- Un numar de 59 de persoane varstnice dintr-un azil din București au fost depistate pozitivi la testul pentru noul coronavirus. De asemenea, alti 74 de varstnici se afla in izolare, la nivelul unitatii medico-sociale. Autoritatea Naționala pentru Persoanele cu Dizabilitați a transmis ca starea pacienților…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, spune ca se asteapta la scaderea numarului de cazuri de COVID-19. Aceasta nu va fi una rapida, ci treptata, de la o saptamana la alta. Alte 1.504 de cazuri noi de coronavirus – un record absolut – au fost raportate in Romania in ultimele 24 de ore. Au fost efectuate…

- Județul Timiș a ajuns la 2.284 de imbolnaviri cu noul coronavirus, la ultima raportare fiind 40 de cazuri noi (Timișoara - 16, Ghiroda - 11, Dumbravița - 4 și cate un caz a fost depistat la Lugoj, Buziaș, Recaș, Gruni ... The post Unde s-au inregistrat cele mai recente imbolnaviri de coronavirus și…

- Un numar tot mai mare al polițiștilor infectați cu coronavirus, in județul Timiș. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate inca șase teste pozitive, numarul total al celor infectați ajungand sambata la 22, scrie Tion.roSimptomele au inceput sa apara in randurile polițiștilor inca din urma cu cateva…

- Autoritatile sanitare din Timis au luat astazi decizia de-a inchide total compania Smithfield Romania, cu sediul la Timisoara. Decizia vine dupa ce aproape 100 de persoane au fost declarate ca fiind infectate cu coronavirus. Primul focar de infectie la Smithfield a fost descoperit pe data de 12 iulie,…